Devisen: Eurokurs steigt zu Dollar und Franken - Fed zeigt sich vorsichtig

Auch zum Schweizer Franken gewann der Euro an Wert und stieg klar über die Marke von 1,14 Franken. Am Abend lag die Notierung bei 1,1422. Der Dollar schwächte sich nach der Zinsentscheidung auch zum Franken ab und sank auf 0,9946 nach 0,9984 Franken am Nachmittag.

Die Fed hatte ihren Leitzins zwar erwartungsgemäss unverändert belassen, schlug aber in der Tonalität einen vorsichtigeren Kurs ein. Weder signalisierte sie in ihrer Mitteilung wie bisher weitere Zinsanhebungen, noch sprach die Fed von einem ausgewogenen Wachstumsausblick für die USA. Bei künftigen "Anpassungen" der Leitzinsen signalisierte sie eine "geduldige" Vorgehensweise und brachte eine "Anpassung" ihrer Bilanzsumme ins Spiel - ein Hinweis auf die billionenschweren Rettungsmassnahmen, die sie in Reaktion auf die weltweite Finanzkrise ergriffen hatte.

Mit ihren Worten erfüllte die Fed die zuvor von Anlegern geschürten Hoffnungen. "Die Fed entfernt sich deutlich von weiteren Zinsschritten", resümierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Möglicherweise befinden wir uns nicht in einer Zinserhöhungspause, sondern schon am Ende des aktuellen Erhöhungszyklus", ging der Experte in seinem Kommentar sogar einen Schritt weiter.

Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem Fed-Entscheid noch auf 1,1429 (Dienstag: 1,1422) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8750 (0,8755) Euro gekostet. Zeitweise hatten den Euro am Mittwoch noch zeitweise deutsche Inflationsdaten belastet, weil dies den Druck auf die EZB verringert, die Zinsen anzuheben.

/tih/he

(AWP)