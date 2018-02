Devisen: Eurokurs tritt bei 1,23 US-Dollar auf der Stelle

Auch der Franken hat sich am Abend bzw. am ganzen Freitag zu den Hauptwährungen per Saldo nur wenig bewegt. EUR/CHF notierte am späten Abend bei 1,1513 nach 1,1502 am Morgen, bei USD/CHF waren es 0,9360 nach 0,9353.

Der Handel zwischen Dollar und Euro war zuletzt schwankungsanfällig und ohne klare Richtung. Die Anleger haben eine abwartende Haltung eingenommen. Der neue Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird am kommenden Dienstag vor dem Kongress seinen ersten grossen Auftritt haben. Marktbeobachter erhoffen sich Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed unter Powell. Mehrheitlich gehen die Experten jedoch davon aus, dass Powell die Linie seiner Vorgängerin Janet Yellen fortsetzen wird und die Zinsen schrittweise erhöht. Die nächste Leitzinsanhebung wird Mitte März erwartet.

