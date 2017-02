Devisen: Eurokurs trotz starker Konjunkturdaten schwächer - EUR/CHF seitwärts

Der Kurs des Euro ist am Dienstag trotz starker Konjunkturdaten aus der Eurozone deutlich unter die Marke von 1,06 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0535 Dollar und damit fast einen Cent weniger als in der vergangenen Nacht. Zum Franken bewegte sich der Euro wenig und kostet mit 1,0637 CHF etwa gleich viel wie gestern Abend. Der US-Dollar wird derweil mit 1,0097 CHF in unmittelbarer Nähe der Marke von 1,01 gehandelt.