Devisen: Eurokurs überwindet nach Fed-Sitzung 1,14 US-Dollar

Zum Franken büsste der Euro im Tagesverlauf an Wert ein machte nach dem Zinsentscheid aber wieder einen kleinen Teil der Verluste wett. So kostete der Euro 1,0748 Franken, nach 1,0737 am Nachmittag und 1,0783 Franken am Morgen. Der US-Dollar vergünstigt sich mit 0,9435 Franken weiter und kostet klar weniger als am Morgen (0,9496).

Technisch betrachtet kämpft das USD/CHF-Währungspaar derzeit mit der Unterstützung bei 0,9495, wie es in einem aktuellen Devisenkommentar der Valiant Bank heisst. Dabei sei eine sofortige Fortsetzung der Abwärtsbewegung auf 0,9385 durchaus möglich. Mittelfristig blieben die Signale ohnehin abwärtsgerichtet.

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet. Er verharrt damit in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent. Volkswirte hatten einhellig mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Fed will die Zinsen solange niedrig halten, bis die Wirtschaft in den USA wieder in der Spur ist. Im laufenden Jahr rechnen die Notenbanker mit einer deutlich schrumpfenden Wirtschaftsleistung.

"Die US-Zinsen werden mindestens bis Ende 2022 auf dem aktuellen Niveau bleiben", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einer ersten Einschätzung zur Fed-Sitzung. Gleichzeitig dürften die Anleihekäufe mit unvermindertem Tempo weitergehen. Möglicherweise werde die Fed bei den Käufen sogar "noch stärker auf das Gaspedal treten", so Altmann. /bek/he/kw

(AWP)