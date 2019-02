Devisen: Eurokurs und Dollar zum Franken wenig verändert

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro minim auf 1,1343 Franken abgeschwächt. Der Dollar sank unter die Parität und kostete mit 0,9997 Franken geringfügig weniger als am Morgen.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten den Euro nicht nachhaltig. Das Ifo-Geschäftsklima war im Februar auf den tiefsten Stand seit gut vier Jahren gefallen. Die befragten Unternehmen bewerteten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Geschäftsaussichten schlechter. Bankökonomen werteten die Daten als schlechtes Omen für die ohnehin schwächer wachsende deutsche Volkswirtschaft.

Am Nachmittag wurden in den USA keine marktbewegenden Zahlen veröffentlicht. Am Abend wird die Ratingagentur Fitch voraussichtlich eine Neubewertung der Kreditwürdigkeit von Italien vornehmen. Eine Herabstufung wird angesichts der umstrittenen Haushaltspolitik und der schwachen Konjunkturentwicklung nicht ausgeschlossen. Sollte es zu einer Abstufung um eine Note kommen, wäre die Bonitätsbewertung der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone nur noch eine Stufe über dem sogenannten Ramschniveau.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1330 Dollar gehandelt. Das waren knapp sieben Dollar mehr als am Vortag.

/jsl/bgf/he

(AWP)