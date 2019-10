Devisen: Eurokurs und Pfund wegen Brexit-Hoffnungen fester - Euro über 1,10 Fr.

Auch zum Franken legte der Euro weiter zu und stieg erstmals seit fast einem Monat wieder über die Marke von 1,10 Franken. Zuletzt wurde die Einheitswährung zu 1,1009 Franken gehandelt. Der Dollar stand wenig verändert bei 0,9974 Franken nach 0,9970 am Vorabend.

Das britische Pfund profitierte ebenfalls von der Brexit-Hoffnung und stieg auf 1,2589 Dollar. Dies ist der höchste Stand seit drei Monaten. Am Donnerstag waren der britische Regierungschef Boris Johnson und sein irischer Kollege Leo Varadkar einer Lösung deutlich näher gekommen. EU-Ratspräsident Donald Tust sprach von vielversprechenden Signalen, die er erhalten habe.

"Fraglich ist lediglich, ob ein solches Abkommen in der Kürze der Zeit gefunden werden kann", kommentierte Thu Lan Nguyen, Devisenexpertin bei der Commerzbank. "Der entscheidende EU-Gipfel findet immerhin bereits in einer Woche statt." Derzeit laufen weitere Gespräche zwischen den Verhandlungsteams aus Grossbritannien und der EU. "Das Risiko für weitere Ausschläge in den Pfund-Wechselkursen bleibt gross", so Nguyen.

/jsl/jkr/mis/pre

(AWP)