Devisen: Eurokurs unter Druck - US-Dollar legt auf breiter Front zu

Der Euro ist am Donnerstag im US-Handel unter Druck geblieben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2302 US-Dollar und damit gut einen halben Cent weniger als im frühen europäischen Geschäft. Der Dollar legte dagegen auf breiter Front zu. Der Schweizer Franken schwächte sich am Nachmittag gegenüber dem Euro leicht ab. So kostete die Gemeinschaftswährung 1,1712 CHF nach 1,1689 CHF am Morgen. Der US-Dollar kostet derweil 0,9518 CHF.