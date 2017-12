Devisen: Eurokurs verliert - US-Steuerpläne belasten

Der Schweizer Franken zeigt sich am Nachmittag zu den Leitwährungen relativ stabil. So wird der US-Dollar zu 0,9845 CHF gehandelt, nach 0,9842 am Mittag. Der Euro hat sich gleichzeitig auf 1,1661 von 1,1667 minim verbilligt.

Am Devisenmarkt wurde der Wochenauftakt von Spekulationen auf eine Steuerreform in den USA geprägt. Am Wochenende hatte der US-Senat den geplanten massiven Steuersenkungen für amerikanische Unternehmen zugestimmt. Bevor die Reform Gesetz werden kann, müssen aber die Entwürfe des Senats mit denen des Repräsentantenhauses in Einklang gebracht werden. Die Steuerreform wäre der erste grössere Gesetzeserfolg von US-Präsident Donald Trump seit Amtsantritt im Januar.

Die geplanten niedrigeren Steuersätze für Unternehmen könnten das Wachstum in der grössten Volkswirtschaft der Welt anschieben und raschere Zinsanhebungen der US-Notenbank zufolge haben. Beides spricht für einen tendenziell höheren Dollarkurs, was den Euro im Gegenzug belastet.

Ausserdem haben die Anleger die Brexit-Verhandlungen im Blick. Grossbritannien und die Europäische Union versuchten am Montag, die Blockade bei den Gesprächen zu durchbrechen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfing die britische Premierministerin Theresa May in Brüssel und erwartete neue Zugeständnisse. Die EU-Seite ging optimistisch in das Gespräch und der Kurs des britischen Pfund konnte zu allem wichtigen Währungen zulegen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87725 (0,88115) britische Pfund, 133,91 (133,70) japanische Yen und 1,1665 (1,1691) Schweizer Franken fest.

Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1273,45 (1275,50) Dollar gefixt.

jkr/bgf/jha/cf/

(AWP)