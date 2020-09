Devisen: Eurokurs verpasst vorerst Sprung über 1,20 US-Dollar - EUR/CHF steigt

Damit setzt der Euro den Höhenflug der vergangenen Monate fort. Nachdem der Kurs im März - also zu Beginn der Corona-Krise - bis auf 1,0636 Dollar gefallen war, geht es seit Mitte Mai stetig nach oben.

Auch gegenüber dem Franken zeigt der Euro deutlich Stärke. Das EUR/CHF-Währungspaar notiert zuletzt bei 1,0842 gegenüber 1,0803 am frühen Morgen. USD/CHF wird derweil mit 0,9041 deutlich über der 0,90er-Marke gehandelt, nachdem das Paar am Vorabend phasenweise knapp darunter gefallen war.

"Eine deutliche positive Überraschung beim chinesischen Caixin-Einkaufsmanagerindex sorgt für gute Stimmung am Markt", schreibt Esther Reichelt, Devisenexpertin bei der Commerzbank. "Der US-Dollar verhält sich also weiter wie ein sicherer Währungshafen und wertet im Zuge einer höheren Risikofreude ab." In China setzt sich in den kleineren und privat geführten Industrieunternehmen die Erholung nach dem starken Einbruch infolge der Corona-Krise fort. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex zog im August überraschend auf 53,1 (Juli: 52,8) Punkte an.

Etwas gedämpft wurde die freundliche Stimmung für den Euro am Vormittag durch schwache Daten aus Spanien. Dort ist der Einkaufsmanagerindex für die Industrie überraschend deutlich gesunken und signalisiert wieder einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Spanien wird gerade von einer zweiten Infektionswelle und den damit einhergehenden Reisewarnungen stark getroffen. Der Euro gab daraufhin einen Teil seiner vorherigen Gewinne ab. Nach deutlich besser als erwartet ausgefallenen italienischen Zahlen legte der Euro wieder zu.

/jsl/jkr/fba/pre

(AWP)