Devisen: Eurokurs verteidigt Vortagsgewinne

Gegenüber dem Schweizer Franken hat sich der Euro im Vergleich zum Vorabend leicht verbilligt. Mit 1,0930 kostet er allerdings etwas mehr als unmittelbar vor dem SNB-Entscheid, die Zinsen unverändert zu belassen. Der US-Dollar ist ebenfalls billiger zu haben als zuletzt am Mittwoch, seit dem in Marktkreisen als unspektakulär eingestuften Zinsentscheid der SNB verläuft die Entwicklung aber seitwärts.

Profitiert hat der Euro zuletzt von einer breit angelegten Schwäche des US-Dollar. Marktteilnehmer nannten als Grund die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed vom Vorabend. Die Fed hatte ihren Leitzins erwartungsgemäss nicht verändert und für längere Zeit einen konstanten Zins signalisiert.

"Dass nach wie vor eine Zinssenkung wahrscheinlicher ist als eine Zinserhöhung, wertete der Markt negativ für den Dollar, weshalb der Eurokurs jetzt um die 1,1140 Dollar notiert", kommentierte Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Sollten die Konjunkturdaten in den nächsten Wochen enttäuschen, dürfte es laut der Expertin weiter nach unten für den Dollar gehen.

Auch am Donnerstag steht die Geldpolitik im Zentrum des Interesses. Die EZB wird am frühen Nachmittag ihre Zinsentscheidung verkünden. Wie in den USA wird nicht mit einer Änderung des geldpolitischen Kurses gerechnet. Für Spannung ist dennoch gesorgt: Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird ihre erste Pressekonferenz nach einem Zinsentscheid abhalten. Da Kommunikation für Notenbanken überaus wichtig ist, werden Beobachter mit Argusaugen Lagardes Auftritt verfolgen.

Das britische Pfund legte am Tag der Parlamentswahlen leicht zu. In den Umfragen lagen zuletzt die Konservativen vorne, die einen Brexit zum 31. Januar versprochen haben. "Trotz der Umfragen ist eine Pattsituation im Parlament immer noch möglich, auch wenn die Wahrscheinlichkeit hierfür gering ist", schreibt Praefcke. "In diesem Fall würde das Pfund massiv abwerten, da sich die Hoffnungen auf ein Happy End sofort zerschlagen würden." Da die Wahllokale bis spät abends geöffnet sind, wird mit belastbaren Ergebnissen erst am frühen Freitagmorgen gerechnet. Wählerbefragungen dürfen aber schon nach Schliessung der Wahllokale veröffentlicht werden. /bgf/jha/cf/kw

