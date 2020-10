Devisen: Eurokurs verteidigt Vortagsgewinne - USD/CHF stabil

Gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro in einer engen Spanne und kostete zuletzt 1,0778 Franken nach 1,0788 Franken am frühen Morgen. Der US-Dollar wird derweil praktisch unverändert bei 0,9147 Franken umgesetzt.

Gestützt wurde der Euro am Dienstag durch robuste Industriedaten aus Deutschland. Die deutsche Industrie hatte im August mehr Aufträge erhalten als erwartet. "Das sind unzweifelhaft gute Nachrichten. Das verdient kräftigen Applaus", kommentierte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Der Erholungskurs bei den Auftragseingängen bleibe intakt. Die Corona-Scharte werde schrittweise ausgewetzt, so Gitzel.

Der Euro profitiert weiter von der gestiegenen Risikoneigung an den Finanzmärkten. Die Nachricht von US-Präsident Donald Trumps gesundheitlicher Erholung sorgte für Zuversicht. Trump ist nach einer dreitägigen Krankenhaus-Behandlung wegen seiner Covid-Erkrankung ins Weisse Haus zurückgekehrt. Der Dollar, der als Weltleitwährung normalerweise von Unsicherheiten an den Finanzmärkten profitiert, wurde deshalb weniger gesucht. Am Nachmittag wird noch US-Notenbankchef Jerome Powell in Chicago sprechen.

/jsl/ssc/mis/pre

(AWP)