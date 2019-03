Devisen: Eurokurs vor EZB-Beschlüssen stabil

Der Euro hat sich am Donnerstag vor neuen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum von der Stelle bewegt. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1310 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Auch zum Franken tritt er bei 1,1360 auf der Stelle. Der US-Dollar hält sich mit 1,0046 Franken derweil weiterhin oberhalb der Parität.