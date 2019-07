Der Franken zog derweil zum Euro im Tagesverlauf etwas an und hielt sich zum US-Dollar mehr oder weniger stabil. Der Greenback kostete 0,9847 Franken.

Neue Konjunkturdaten aus den USA hatten am Devisenmarkt kaum Kursbewegungen zu Folge. Im Juli hatte sich die Stimmung von Industrieunternehmen in der Region um New York wieder von einem herben Einbruch im Vormonat erholt. /edh/jkr/he

(AWP)