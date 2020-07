Devisen: Eurokurs weiter über 1,16 US-Dollar

Der Euro kletterte auf 1,0741 Franken nach 1,0730 späten Nachmittag. Damit erreichte die Gemeinschaftswährung wieder den Stand vom Mittag 1,0743 Franken. Der Dollar sank auf 0,9254 Franken, nachdem er am Nachmittag noch 0,9261 Franken gekostet hatte.

An den vergangenen Tagen war der US-Dollar immer wieder in die Knie gegangen. Devisenfachleute verweisen auf die angespannte Corona-Lage in den Vereinigten Staaten, die die amerikanische Währung zunehmend belaste. Der Euro hat seinerseits von der Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs auf ein grosses Finanzpaket profitiert. Dabei geht es auch um die Dämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,91155 (0,91123) britische Pfund und 123,98 (123,94) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1886 Dollar gehandelt. Das waren etwa 15 Dollar mehr als am Vortag.

/bek/he

(AWP)