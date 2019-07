Devisen: Eurokurs weiterhin tiefer

Aussagen von wichtigen Notenbankern aus den USA sorgten für Aufregung und Kursbewegungen am Devisenmarkt. Am Vortag hatte sich der stellvertretende Notenbankchef Richard Clarida für eine baldige Zinssenkung ausgesprochen. "Es lohnt sich, beim ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Notlage schnell zu handeln, um die Zinsen zu senken", sagte Clarida.

Etwa zeitgleich hatte sich der einflussreiche Chef der Notenbank von New York, John Williams, ganz ähnlich geäussert und damit den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen. Allerdings sorgten die Williams-Äusserungen für Verwirrung an den Finanzmärkten. In der Nacht zum Freitag relativierte eine Sprecherin der regionalen Notenbank von New York die Aussagen. Sie seien im Rahmen einer "akademischen Rede" gefallen und nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Geldpolitik zu verstehen.

Freitag Freitag Freitag Freitag Freitag (21.08) (16.31) (13.20) (10.25) (07.50) EUR/USD 1,1216 1,1230 1,1235 1,1257 1,1255 USD/CHF 0,9826 0,9812 0,9827 0,9837 0,9840 EUR/CHF 1,1022 1,1019 1,1041 1,1073 1,1077 GBP/CHF 1,2280 1,2285 1,2314 1,2320 1,2330 USD/JPY 107.76 107,65 107,63 107,69 107,67

(AWP)