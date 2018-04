Devisen: Eurokurs weitet Verluste aus und sinkt deutlich unter 1,20 Franken

Der Eurokurs hat am Montag anfängliche Verluste ausgeweitet. Zum Franken gibt der Euro deutlich nach und kostet am Mittag 1,1933, nachdem er am Morgen noch knapp unterhalb der Marke von 1,20 notiert hat. Der US-Dollar bewegt sich zum Franken nur wenig und geht aktuell mit 0,9756 um.