Devisen: Eurokurs wenig bewegt

Zum Franken notiert der Euro ebenfalls wenig verändert mit 1,1220 Euro. Der Dollar zieht zum Franken leicht an auf 0,9981 Franken.

Im Handelsstreit zwischen China und den USA zeichnete sich zuletzt eine Annäherung der beiden grössten Volkswirtschaften ab. Anleger warten nun ab, ob es auch tatsächlich zum Durchbruch kommt. Falls heute ein Termin für ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping bekannt gegeben würde, wäre das ein Signal dafür, dass ein Handelsdeal in greifbare Nähe rückt, schreiben die Devisenexperten der Commerzbank. Enttäuschende Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie konnten den Euro am frühen Vormittag kaum bewegen.

In Sachen Brexit deutete sich am Vorabend etwas Bewegung an. Das britische Pfund legte leicht zu. Das britische Unterhaus hatte ein Gesetz gebilligt, das die Regierung zu einem weiteren Brexit-Aufschub verpflichten soll. Bevor dies zum Gesetz wird, muss das Vorgehen aber noch vom Oberhaus abgesegnet werden. Eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten will damit verhindern, dass es zu einem Ausscheiden des Landes aus der EU ohne Vertrag kommt. "Das Prinzip Hoffnung scheint in Sachen Brexit besonders ausgeprägt zu sein, zumindest am Pfund-Markt", kommentierte Manuel Andersch von BayernLB Research. Es gebe derzeit aber noch viele Fragezeichen.

/elm/jkr/mis

(AWP)