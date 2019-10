Der Eurokurs hat am Montag wenig Dynamik gezeigt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0972 US-Dollar. Das Währungspaar EUR/CHF notierte derweil zuletzt bei 1,0915 nach 1,0937 am Morgen bzw. 1,0930 am Freitagabend. Bei USD/CHF waren es 0,9949 nach 0,9962 bzw. 0,9952.