Devisen: Eurokurs wenig bewegt - Warten auf Treffen von Trump und Xi

Gegenüber dem Schweizer Franken fiel der Euro am Abend wieder unter die Marke von 1,11 Franken und notiert zu 1,1096 Franken. Der US-Dollar war zum Franken kaum bewegt und kostet aktuell unverändert zum Nachmittag 0,9756 Franken.

Seit einiger Zeit profitiert der Euro von der Schwäche der US-Währung. Der Dollar steht wegen der Nervosität der Anleger kurz vor einem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping unter Druck. Beide wollen am Samstag am Rande des G20-Gipfels in Japan über den zunehmend eskalierenden Handels- und Technologiestreit der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt sprechen. Zudem unterstützten laut Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba aktuelle amerikanische Konjunkturdaten die Erwartung sinkender US-Zinsen.

/gl/he

(AWP)