Devisen: Eurokurs wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1329 US-Dollar gehandelt und damit eine Spur tiefer wie am Vorabend. Gegenüber dem Franken bewegte sich der Greenback kaum und stand bei 1,0018. Zum Euro tendierte der Franken mit 1,1350 Franken nahezu stabil.