Devisen: Eurokurs wenig verändert

Vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch rechnen Marktbeobachter nicht mit grösseren Bewegungen beim Eurokurs. Vor allem die neue Projektion der Notenbanker für die künftige Entwicklung der Leitzinsen in den USA wird am Markt mit Spannung erwartet. Ausserdem stehen im Handelsverlauf nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählt das britische Pfund, das sich am Morgen ein Stück weit von den Kursverlusten des Vortages erholt konnte. Am Vortag hatte der Präsident des britischen Parlaments überraschend eine dritte Abstimmung über das Abkommen zum Brexit untersagt. Damit ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Das Parlament in London ist im Brexit-Kurs total zerstritten.

(AWP)