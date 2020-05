Devisen: Eurokurs wenig verändert

Auch zum Franken bewegte sich der Euro kaum und blieb mit einem Kurs von 1,0527 Franken weiterhin innerhalb des Korridors der vergangenen Tage von 1,05 bis 1,055. Der US-Dollar stand mit 0,9753 Franken ebenfalls praktisch auf dem Stand vom Vorabend.

Der Euro war am Vortag erneut gefallen. Hier wirkte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der EZB vom Dienstag nach. Zudem lasten eine Reihe von zuletzt sehr schwachen Konjunkturdaten auf der Gemeinschaftswährung. Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank spricht von einem "toxischen Mix" für den Euro. Auch im weiteren Handelsverlauf dürfte es für den Euro ungemütlich werden. Es stehen in Deutschland und Frankreich Daten zur Industrieproduktion an.

Am Nachmittag richtet sich der Blick auf den US-Arbeitsmarkt. Es werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erwartet. Hier wird erneut mit einem deutlichen Anstieg gerechnet. Am Freitag steht dann der monatliche Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender. /jsl/stk/pre/kw

(AWP)