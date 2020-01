Devisen: Eurokurs wenig verändert bei 1,11 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich vor dem Wochenende in einem ruhigen Umfeld kaum von der Stelle bewegt. Am späten Freitagnachmittag kostete die gemeinsame Währung der Euroländer 1,1110 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zum Franken bewegt sich der Euro ebenfalls mehr oder weniger auf dem Niveau vom Morgen. Bei der Deutschen Bank sind sich die Devisenexperten in einer aktuellen Studie einig, dass die SNB aktiv wird, sollte sich das Währungspaar noch weiter nach unten bewegen.