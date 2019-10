Devisen: Eurokurs wenig verändert - Britisches Pfund legt zu

Der Eurokurs hat am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung wenig verändert 1,1152 US-Dollar. Gegenüber dem Franken notiert der Euro am späten Nachmittag mit 1,1008 nach 1,1011 Franken am Mittag etwas tiefer. Der Dollar notiert mit 0,9873 Franken kaum verändert.