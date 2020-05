Devisen: Eurokurs wenig verändert - Japanischer Yen schwächer

Gegenüber dem Franken hat der Euro indes etwas Boden verloren. Zuletzt wechselte er für 1,0514 den Besitzer, nach 1,0525 am Freitagebend. Der US-Dollar hat sich auf 0,9717 von 0,9726 minim abgeschwächt.

Der Euro hat sich zuletzt meist in der Nähe der Marke von 1,08 Dollar eingependelt. "Insgesamt setzt sich die seit Mitte März zu beobachtende Konsolidierung fort und daran dürfte sich heute in Anbetracht des leeren Datenkalenders kaum etwas ändern", erwarten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). In der Eurozone werden am Vormittag keine Konjunkturdaten veröffentlicht.

Der japanische Yen gab gegenüber den meisten wichtigen Währungen nach. Die japanische Wirtschaft ist wegen der Corona-Krise im ersten Quartal in die Rezession gerutscht, wenngleich weniger deutlich als von Analysten erwartet. Japans Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 0,9 Prozent. Viel schlimmer dürfe es im zweiten Quartal kommen. Einer Umfrage des Japan Center for Economic Research (JCER) unter Ökonomen zufolge dürfte Japans Wirtschaft im Quartal April bis Juni drastisch um weitere 5,8 Prozent zum Vorquartal schrumpfen.

