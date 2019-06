Devisen: Eurokurs wenig verändert vor G20-Gipfel

Zum Schweizer Franken hat sich der Euro während des Tages leicht abgeschwächt und notiert am Abend nur noch bei 1,1102 Franken. Am Morgen war er bis in den Bereich von 1,1145 Franken geklettert. Der Dollar kostet derzeit 0,9764 Franken nach Kursen von über 0,98 im frühen Geschäft.

An den Märkten wirft bereits der am Freitag beginnenden G20-Gipfel in Japan seinen Schatten voraus. Anleger erwarten wichtige Signale für den Fortgang des Handelskonfliktes zwischen China und den USA. Von Wachstumsdaten aus den Vereinigten Staaten kamen kaum Impulse, da diese nur eine vorherige Schätzung bestätigten. In Deutschland hatte sich der Preisauftrieb im Juni etwas beschleunigt.

