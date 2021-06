Devisen: Eurokurs wenig verändert - Warten auf die US-Notenbank

Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Nachmittag 1,2119 US-Dollar. Sie notiert damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Zwischenzeitliche Kursgewinne gab der Euro wieder ab. Zum Franken ermässigt sich der Euro leicht auf 1,0896 Franken und notiert damit wieder unter der Marke von 1,09. Der US-Dollar sinkt zum Franken ebenfalls ein wenig und notiert auf 0,8990 Franken nach 0,8995 im frühen Handel.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten gaben dem Markt keine klaren Impulse. In der Eurozone wurden in grossen Mitgliedsländern Inflationsdaten veröffentlicht. Daten aus Deutschland und Frankreich bestätigten das Bild eines zunehmenden Preisauftriebs. In Italien war dieser etwas schwächer als zunächst ermittelt. Die EZB hält den jüngsten Anstieg der Inflation nur für vorübergehend. Daher steht eine Änderung der sehr lockeren Geldpolitik zunächst nicht auf der Agenda.

Die zu Handelsbeginn veröffentlichten US-Daten bestätigten das Bild eines wachsenden Inflationsdrucks in den Vereinigten Staaaten. Die Erzeugerpreise sind im Mai stärker als erwartet gestiegen. Der Zuwachs war im Jahresvergleich der stärkste seit Beginn der Aufzeichnungen gegenüber dem Vorjahresmonat.

Die US-Notenbank Fed wird an diesem Mittwoch ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Trotz der zuletzt deutlich gestiegenen Inflation erwarten Beobachter überwiegend noch keine klaren Signale für eine Rückführung der Anleihekäufe, die zur Stützung der Konjunktur in der Corona-Krise aufgelegt wurden. Die Fed verwies zuletzt auf Sonderfaktoren, die für den Anstieg der Inflation verantwortlich seien.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86150 (0,85898) britische Pfund und 133,28 (132,95) japanische Yen fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1859 Dollar gehandelt. Das waren etwa 7 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he/kw

(AWP)