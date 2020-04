Devisen: Eurokurs wenig verändert - Yen unter Druck

Zum Franken notiert der Euro am Morgen mit 1,0516 praktisch unverändert und nahe den Jahrestiefstwerten. Der US-Dollar zeigt sich zur Schweizer Währung ebenfalls wenig verändert mit 0,9681 Franken und steht damit aber weiter unter 97 Rappen.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte zuletzt weniger zulasten des Frankens am Devisenmarkt interveniert haben. Denn die Sichtguthaben stiegen in der vergangenen Woche nurmehr um 3,1 Milliarden Franken nach 6,9 Milliarden beziehungswese 6,7 Milliarden in den beiden Wochen davor.

Daran zeigt sich nach Ansicht der VP Bank, dass die Corona-Krise an den Finanzmärkten nicht mehr als ganz so akut wahrgenommen werde wie noch Mitte März. Die Devisenmarktinterventionen der SNB seien eine Art von Barometer für den Stress an den Finanzmärkten, heisst es weiter. Dennoch dürfte die SNB weiterhin grossvolumig an den Devisenmärkten unterwegs sein. Denn die eidgenössischen Währungshüter stemmen sich mit den Eingriffen am Währungsmarkt gegen eine von den Anlegergeldern induzierte Aufwertung des Franken, schreibt Ökonom Thomas Gitzel weiter.

Kurzzeitig war der Euro zum Wochenstart bis auf fast 1,09 US-Dollar gestiegen. Er gab seine Gewinne jedoch rasch wieder ab. Die Unsicherheit in der Corona-Krise bleibt gross. Vor allem die Lage in den südeuropäischen Ländern der Eurozone wie Italien und Spanien beunruhigt die Märkte. Die spanische Notenbank hält eine Schrumpfung der Wirtschaft von im schlimmsten Fall 12,4 Prozent in diesem Jahr für möglich. Auch ein extremer Anstieg der Arbeitslosigkeit wird erwartet. Die spanische Regierung will die Ausgangssperre bis zum 9. Mai verlängern.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte daher vor allem der am Donnerstag stattfindende EU-Gipfel beachtet werden. Dort werden Konflikte über die Unterstützungsmassnahmen für die besonders betroffenen EU-Länder wie Italien und Spanien erwartet.

Der japanische Yen ist zum Euro und zum Dollar unter Druck geraten. Die Folgen der Corona-Pandemie haben die japanischen Exporte mit voller Wucht getroffen. Die Ausfuhren sind im März im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 Prozent gefallen. Es war ein Rückgang von neun Prozent erwartet worden.

(AWP)