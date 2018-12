Devisen: Eurokurs zieht weiter an - EUR/CHF knapp unter 1,13

Auch der Franken legte zum US-Dollar zu und notierte zuletzt bei 0,9865 Fr., nach 0,9957 noch am Vorabend. EUR/CHF bewegte sich derweil relativ wenig und wurde am späten Abend bei 1,1292 Fr. gehandelt. Zwischendurch war das Währungspaar allerdings bis 1,1241 gefallen. Bei USD/CHF erreichte der Tiefstkurs am Nachmittag bei 0,9840.

Enttäuschende Daten zum US-Verbrauchervertrauen brachten den Dollar im europäischen Nachmittagshandel unter Druck. Zudem sorgen die politischen Turbulenzen in den USA weiterhin für Verunsicherung. Es ist immer noch kein Ende der teilweisen Schliessung der Regierungsbehörden in Sicht.

/edh/jsl/he/uh

(AWP)