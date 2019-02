Devisen: Eurokurs zieht zum US-Dollar etwas an - Kaum bewegt zum Franken

Zum Franken notiert der Euro dagegen bei einem Stand von aktuell 1,1365 Franken nochmals tiefer als noch am Morgen. Der US-Dollar oszilliert unterdessen mit aktuell 0,9974 Franken weiterhin um die Parität.

Zur Wochenmitte stehen einige Konjunkturdaten auf dem Plan. In der Eurozone werden unter anderem neue Geld- und Kreditdaten der EZB erwartet. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt und aus der Industrie veröffentlicht. Daneben melden sich einige hochrangige Notenbanker zu Wort, darunter US-Zentralbankchef Jerome Powell. Er hatte bereits am Dienstag die vorsichtigere Haltung der Federal Reserve bestätigt.

Vor dem Senatsausschuss am Dienstag habe Powell dem Markt nicht den kleinsten Hinweis gegeben, ob er den nächsten Schritt der Fed nun eher in Richtung einer weiteren Zinserhöhung oder Zinssenkung sehe, kommentiert Esther Reichelt, Devisenexperte bei der Commerzbank. "Für alle, die sich mal wieder ein bisschen mehr Schwung beim Eurokurs wünschen, sind das keine guten Nachrichten." Der Euro hatte sich seit dem vergangenen Freitag in einer sehr engen Bandbreite zum Dollar bewegt.

Unter Druck geraten ist jedoch die indische Rupie. Pakistan hat den Abschuss zweier indischer Kampfjets gemeldet. Der Abschuss folgt auf einen Angriff Indiens auf ein terroristisches Ausbildungscamp in Pakistan am Tag zuvor. Die indische Nachrichtenagentur ANI meldete am Mittwoch, Indien habe seinerseits einen pakistanischen Kampfjet abgeschossen, der indischen Luftraum verletzt habe. Die indische Rupie verlor daraufhin zum Dollar bis zu einem halben Prozent an Wert, hat sich zuletzt aber etwas erholt. Die Atommächte Indien und Pakistan betrachten sich seit Jahrzehnten als Erzfeinde.

/jsl/bgf/jha/hr

(AWP)