Devisen: Eurokurs zu Dollar und Franken etwas fester

Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro zum Wochenstart zu, bewegte sich am Abend aber kaum noch. Die Gemeinschaftswährung geht am Montagabend bei 1,1334 Franken um. Der US-Dollar kostet am späten Nachmittag 0,9916 Franken und steht damit im Vergleich zum Morgen kaum verändert.

EZB-Präsident Mario Draghi hatte am Nachmittag (Ortszeit) vor dem EU-Parlament erneut von Unsicherheit aufgrund geopolitischer Faktoren und Protektionismus gesprochen, die die wirtschaftliche Stimmung belaste. So hat China nun ein Verfahren der Welthandelsorganisation (WTO) wegen der US-Zölle erzwungen. Das Land ist der Überzeugung, dass die USA mit den Zöllen WTO-Regeln verletzt.

Ausserdem besteht weiterhin die Sorge vor einem ungeregelten Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union. Am Dienstagabend Londoner Zeit soll das britische Parlament über einen "Plan B" der Premierministerin Theresa May abstimmen.

/elm/bek/he/yr

(AWP)