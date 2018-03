Devisen: Eurokurs zu Dollar und Franken fester

Der Kurs des Euro ist am Montag zeitweise bis auf 1,2463 US-Dollar gestiegen und erreichte das höchste Niveau seit sechs Wochen. Am Abend notiert er aktuell auf 1,2451 USD. Nach der Ausweisung von russischen Diplomaten in einer Reihe von westlichen Ländern geriet der russische Rubel hingegen stark unter Druck.