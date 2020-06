Devisen: Eurokurs zu Dollar und Franken leicht gestiegen

Zum Franken zog der Euro über Nacht etwas an. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0683 nach 1,0666 Franken am Vorabend. Der US-Dollar verharrte unter der Marke von 95 Rappen und wurde zu 0,9492 Franken gehandelt.

Die Kursausschläge hielten sich zunächst in Grenzen. Im weiteren Tagesverlauf könnte es zu Kursausschlägen im Franken kommen. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) veröffentlicht um 09.30 Uhr ihre vierteljährliche geldpolitische Lagebeurteilung.

Zudem werden im weiteren Tagesverlauf in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. So stehen am Nachmittag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und konjunkturelle Frühindikatoren auf dem Kalender.

In Grossbritannien wird die britische Notenbank ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Bank of England ihre Obergrenze für ihre Anleihekäufe zur Stützung der Konjunktur anheben wird. /jsl/stk/pre

(AWP)