Devisen: Eurokurs zu Dollar und Franken wenig bewegt

Auch zum Franken notierte die Gemeinschaftswährung mit einem Kurs von 1,0700 Franken kaum verändert. Der US-Dollar wurde mit 0,9611 Franken im Vergleich zum Vortag und zum vergangenen Freitag ebenfalls zu kaum veränderten Kursen gehandelt.

Die Zuspitzung der Lage in den USA machte sich zunächst wenig am Devisenmarkt bemerkbar. US-Präsident Donald Trump will die Unruhen notfalls mit militärischer Gewalt stoppen. Dem Markt fehlte es ansonsten an Impulsen. Auch im weiteren Handelsverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

/jsl/pre/uh

(AWP)