Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1339 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken steht er bei 1,1349 Franken nach 1,1350 Franken am Vorabend. Der US-Dollar zum Franken ist ebenfalls wenig verändert: Aktuell steht er bei 1,0010 Franken.