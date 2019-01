Devisen: Eurokurs zum Dollar wenig bewegt - Brexit-Abstimmungen bewegen Pfund

Der Eurokurs hat am Dienstag mehr oder weniger stagniert. In New York wurden zuletzt 1,143 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt - in etwa soviel wie zur gleichen Zeit am Vortag. Am Vormittag war sie noch bis auf 1,1450 Dollar gestiegen. Gegenüber dem Franken legte der Euro derweil leicht zu und kostet am Abend 1,1373. Der Dollar bewegte sich am Abend kaum und notiert zu 0,9948 Franken.