Devisen: EZB-Paket belastet den Euro nur vorübergehend - EUR/CHF bei 1,0950

Das umfassende Paket der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Stützung der Konjunktur hat den Eurokurs am Donnerstag nur vorübergehend belastet. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1052 US-Dollar etwas über dem Stand vom Morgen gehandelt, das Tagestief am Nachmittag hatte bei 1,0927 gelegen.