Devisen: Franken gewinnt zum Euro und Dollar - Türkische Lira fällt weiter

Der Eurokurs hat am Donnerstag gegenüber dem Dollar leicht nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1573 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Gegenüber dem Franken gab der Euro deutlich nach. Generell wertete sich der Franken auf - auch gegenüber dem Dollar. Starke Verluste musste die türkische Lira hinnehmen.