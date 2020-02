Devisen: Franken legt im US-Handel - Euro unter 1,0650 Franken

Der Schweizer Franken hat am Abend im US-Handel zum US-Dollar und zum Euro zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung markierte zum Franken ein Tagestief von 1,0649 Franken und notierte damit so tief wie seit rund drei Jahren nicht mehr. Am späten Abend lag der EUR/CHF-Kurs noch bei 1,0651.