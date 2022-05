Devisen: Franken legt zu Euro und Dollar zu - EZB signalisiert Zinserhöhung

Dagegen schwächten sich Euro und Dollar zum Franken etwas ab. Aktuell kostet ein Euro 1,0444 nach 1,0487 Franken am Morgen. Am Dienstag hatte der Euro erstmals seit Mitte Februar wieder die Marke von 1,05 überschritten. Das Währungspaar USD/CHF wird derzeit zu 0,9903 gehandelt nach 0,9942 noch im Frühhandel. In der Nacht war der Greenback bis auf 0,9965 gestiegen. Auch nach der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen hatte er sich der Parität kurzzeitig angenähert, ist dann aber rasch wieder in Richtung 0,99 zurückgefallen.

Die Diskussion über den Zeitpunkt einer ersten Zinserhöhung im Euroraum geht weiter. Am Mittwoch sprachen sich gleich mehrere Vertreter der EZB für eine baldige Anhebung aus. Konkret wurden Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und EZB-Direktor Frank Elderson, die beide den Juli ins Auge fassten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde äusserte sich bedeckter, deutete aber die Sommermonate als möglichen Zeitraum an.

Der Euro profitierte nur moderat von den Äusserungen, da an den Märkten ohnehin baldige Zinsanhebungen erwartet werden. Schon seit einiger Zeit äussern sich Mitglieder der EZB in diese Richtung. Die hohe Inflation und die zunehmend straffe Geldpolitik anderer grosser Zentralbanken setzen die europäischen Währungshüter zunehmend unter Druck, selbst tätig zu werden.

Höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten aus den USA belasteten den Euro nur vorübergehend. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im April zwar abgeschwächt, allerdings weniger als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,3 Prozent. Im März war die Inflationsrate mit 8,5 Prozent auf den höchsten Stand seit gut 40 Jahren gestiegen. Die US-Notenbank Fed dürfte ihren Zinserhöhungskurs fortsetzen. Der Euro sank kurzzeitig bis auf fast 1,05 Dollar. Er erholte sich jedoch rasch wieder.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85393 (0,85595) britische Pfund und 137,07 (137,38) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 1852 Dollar. Das waren 14 Dollar mehr als am Vortag.

