Devisen: Franken steigt zu Euro und Dollar

Zum Franken wurde der Euro am Morgen mit 1,0705 etwas tiefer bewertet wie am Vorabend. Zum Dollar gewann der Franken ebenfalls leicht an Wert. Zuletzt wurde der Greenback mit 0,9724 Franken gehandelt nach 0,9737 am Mittwochabend.

Geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank Fed vom Vorabend sorgen am Devisenmarkt nicht für nennenswerte Kursbewegungen. Wie erwartet haben die Währungshüter in den USA den Leitzins nicht verändert. Notenbankpräsident Jerome Powell bekräftige erneut die Einschätzung, dass die Geldpolitik in den USA "gut aufgestellt" sei. Dies wird am Markt als Signal für weiter unveränderte Zinsen in den kommenden Monaten gedeutet.

Allerdings sagte Notenbankchef Powell in seiner Einschätzung der konjunkturellen Lage in den USA, dass mit dem Corona-Virus ein neuer Unsicherheitsfaktor aufgetaucht sei. Die Verbreitung der Lungenkrankheit sei "ein ernstes Thema". Allerdings machte Powell keine Aussagen zu möglichen Auswirkungen des Corona-Virus für die weitere Entwicklung der US-Wirtschaft. /jkr/jha/pre/kw

(AWP)