Devisen: Franken und gewinnt zu Euro und Dollar - USD/CHF teilweie unter 0,98

Der Devisenhandel läuft am Mittwoch weitgehend in ruhigen Bahnen. Am Vormittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1135 US-Dollar und damit etwa gleich viel wie am Morgen, aber etwas weniger als am Vorabend. Gegenüber dem Franken zeigte sich der Euro ebenfalls schwächer mit 1,0915 nach 1,0930 am Vorabend.