Devisen: Gewinnmitnahmen bremsen Euroanstieg zu Dollar und Franken

Auch zum Franken verlor der Euro etwas an Schwung und notierte zuletzt bei 1,0872 nach 1,0886 am frühen Morgen. Der Dollar verlor ebenfalls an Wert und kostete zuletzt 0,9716 nach 0,9724 Franken im asiatischen Handel. Besser als erwartete Konjunkturzahlen gaben dem Franken laut Händlern in einem illiquiden Markt eine Stütze.

Das KOF/ETH-Konjunkturbarometer ist zum Jahresende zwar deutlich gestiegen. Die Aussichten haben sich aber trotzdem nur wenig verbessert, da der Wert noch immer unter dem langfristigen Durchschnitt steht, wie es in der Mitteilung der ETH heisst.

Massgeblich verantwortlich für die Marktbewegungen war aber der schwache US-Dollar. Am Devisenmarkt zeigte sich bereits den dritten Handelstag in Folge eine breitangelegte Schwäche der US-Währung, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Marktbeobachter erklärten den schwachen Dollar mit Positionsanpassungen grosser institutioneller Anleger kurz vor dem Jahresende. Seit den Weihnachtsfeiertagen hat die Dollar-Schwäche dem Euro einen Kursgewinn von etwa einem Prozent beschert.

Am Nachmittag können noch US-Konjunkturdaten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Das Handelsvolumen dürfte vergleichsweise niedrig bleiben, da zahlreiche Händler und Anleger im Urlaub sind und ihre Bücher für 2019 bereits geschlossen haben. /jkr/jsl/mis/pre/kw

(AWP)