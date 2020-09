Devisen: Hohe Verunsicherung wegen Corona belastet Euro deutlich

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro indes kaum bewegt. Er kostet derzeit 1,0761, nach 1,0757 am Nachmittag und 1,0764 am Mittag. Der US-Dollar hat hingegen zum Franken klar nachgegeben. Er wird am Abend zu 0,9146 gehandelt, nach 0,9161 vor einigen Stunden. Allerdings lag der Dollar im frühen Geschäft noch im Bereich von 91 Rappen.

Die Sorgen über hohe Zahlen an Corona-Neuinfektionen in wichtigen Ländern der Eurozone belasteten den Eurokurs. Vor allem Spanien und Frankreich sind von vielen Neuinfektionen betroffen. Neben dem Dollar profitierte der japanische Yen von der Verunsicherung. Beide Währungen werden in Phasen der Unsicherheit oft gesucht.

Belastet wurde der Euro auch durch Nachrichten aus dem Bankensektor. Im Kampf gegen internationale Geldwäsche gibt es nach Recherchen eines internationalen Journalisten-Netzwerks nach wie vor erhebliche Defizite. In dem Datenleck geht es nach Angaben des Recherche-Netzwerks auch um Fälle bei der Deutschen Bank und anderen europäischen Grossbanken.

fba/ajx/cf

(AWP)