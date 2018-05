Devisen: Italien schickt Eurokurs auf Talfahrt - zum Franken knapp über 1,19

Die schwierige politische Lage in Italien hat den Eurokurs am Dienstag deutlich unter die Marke von 1,19 US-Dollar gedrückt. Die europäische Gemeinschaftswährung fiel bis zum Mittag auf 1,1870 Dollar und erreichte den tiefsten Stand in diesem Jahr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zu Wochenbeginn auf 1,1902 Dollar festgesetzt.