Gegenüber dem Franken verharrt der Euro am Abend bei 1,0716 auf tiefem Niveau, am späten Nachmittag waren es noch 1,0713 Fr. Am Morgen kostete der Euro allerdings mit 1,0770 noch deutlich mehr. Auch der US-Dollar steht bei 0,9276 klar tiefer als im frühen Geschäft mit 0,9294, am Abend bewegt sich das Währungspaar allerdings nicht mehr gross.

ck/he

(AWP)