Devisen: Reaktionen auf Brexit-Votum gering - Dollar höher zu Euro und Franken

Der Euro hat sich am Mittwoch nach der Brexit-Abstimmung ebenso wie das britische Pfund nur leicht bewegt. Der US-Dollar legt derweil etwas zu. Am frühen Nachmittag kostete ein Euro 1,1386 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Gegenüber dem Franken steigt der Dollar auf 0,9898. Der Euro notiert derweil kaum verändert zum Franken auf 1,1270.