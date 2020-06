Devisen: Richtungsloser Handel - EUR/CHF um 1,07

Unterstützung erhielt der Euro zum Wochenstart durch den am Nachmittag schwächelnden US-Dollar. Beobachter nannten als Grund die etwas weniger trübe Stimmung an den Aktienmärkten. Der Dollar als sicherer Anlagehafen war daher etwas weniger gefragt. Davon profitierte im Gegenzug nicht nur der Euro, auch andere Währungen legten zu der amerikanischen Währung zu.

Dennoch war die Stimmung an den Finanzmärkten durch neue Sorgen über die Corona-Pandemie geprägt. Zum einen belastete, dass in China ein Grossmarkt in Peking wegen einer neuen Corona-Infektionswelle geschlossen wurde. Hinzu kamen ebenfalls ungünstige Infektionszahlen aus den USA. An den Märkten dominierte daher die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle und zusätzlicher konjunktureller Belastung.

Dies führte zeitweise auch zu einer erhöhten Nachfrage nach dem Franken. Der USD/CHF-Kurs fiel in der Folge bis auf 0,9480, der EUR/CHF-Kurs auf bis zu 1,0672. Aktuell notieren die beiden Währungspaare mit 0,9489 rsp. 1,0703 wieder etwas darüber.

Ein Thema am Devisenmarkt war die Entwicklung der Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die sich erneut verringerten. Schon in der Vorwoche hatten die Sichtguthaben abgenommen. Ökonomen werten dies als eindeutiges Anzeichen dafür, dass die SNB derzeit nicht am Devisenmarkt interveniert.

Manche Experten sehen die Schwelle von 1,05 als jenen Wert, den die SNB aktuell verteidigen will. Mit Spannung wird in diesem Zusammenhang die geldpolitische Lagebeurteilung der SNB erwartet, die diese Woche am Donnerstag ansteht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89648 (0,89653) GBP und 120,83 (121,26) JPY fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1'717 Dollar gehandelt. Das waren etwa 14 Dollar weniger als am Vortag.

bgf/he/rw

(AWP)