Devisen: Schwache Konsumstimmung drückt etwas auf den Euro

Auf den Eurokurs drücken Daten zum Konsumklima in Deutschland. Die Nürnberger GfK hat am Morgen in ihrer monatlichen Schätzung einen Rückgang vorausgesagt. Grund seien Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten, die durch den Handelskonflikt zwischen China und den USA, den bevorstehenden EU-Austritt Grossbritanniens und die schwierige italienische Haushaltslage befeuert werde.

Etwas Unterstützung bekommt der Euro am Vormittag dagegen durch Daten zur Geldmenge in der Eurozone, die im Oktober deutlich stärker gewachsen ist als erwartet. Insgesamt habe sich die Lage nach der rückläufigen Tendenz der letzten Monate verbessert, schreibt Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. Für die EZB ergebe sich jedoch kein Handlungsdruck.

Am Nachmittag dürfte die Kursentwicklung des britischen Pfund in den Fokus der Anleger rücken. Am späten Nachmittag werden mehrere Veröffentlichungen der britischen Notenbank erwartet. Unter anderem hat die Bank of England das Ergebnis eines Stresstests führender Banken angekündigt. Ausserdem wollen die Notenbanker verschiedene Brexit-Szenarien vorstellen. elm/jkr/jha/jl/kw

(AWP)