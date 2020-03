Devisen: Sichere Währungen wie der Franken bleiben gefragt

Die Kursverluste an den asiatischen Aktienmärkten sorgen am Devisenmarkt erneut für Verunsicherung. Der Euro profitierte davon, da er zuletzt verstärkt als sichere Alternative gefragt war. Nach deutlichen Vortagsverlusten legte der Eurokurs am Mittwoch merklich zu. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1359 US-Dollar gehandelt. In der Nacht war er noch unter 1,13 Dollar gefallen.